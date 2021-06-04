كيم كارداشيان تبكي عند حديثها عن طلاقها: أنا فاشلة

واشنطن (صدى):
ظهرت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، وهي تنهار وتبكي على شاشة التلفزيون، عند حديثها عن طلاقها من المغني الشهير كاني ويست.
وأعربت كارداشيان عن حزنها الشديد على "فشلها" في الزواج، للمرة الثالثة، في أحدث حلقات برنامجها الواقعي "كيبنغ أب ويذ ذا كارداشيانز".
وأظهر الفيديو كارداشيان وهي تتحدث مع أخواتها كورتني وكيندال وكايلي، حول زواجها مع ويست.
وقالت كارداشيان : "الحقيقة أنني أصبحت غير قادرة على الاستمرار بفعل ذلك"، في إشارة للبقاء مع زوجها الذي كان مسافرا طول الوقت لأداء الحفلات وتسجيل الأغاني.
وأضافت "أعتقد أنه يستحق شخصا يسانده ويسافر معه أينما رحل.. يستحق زوجة تسانده في كل خطواته وتسافر معه، وأنا لم أستطع فعل ذلك".
وتابعت : "أشعر بأنني فاشلة.. نعم أنه زواجي الثالث.. أنا حقا شخص فاشل.. لا أريد سوى أن أشعر بالسعادة".