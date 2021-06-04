بالفيديو.. علي الحسن: تعرضت للكثير من الصعوبات من أجل الجمع بين الدراسة وكرة القدم

نواف السالم (صدى):
قال الدولي علي الحسن، متوسط ميدان فريق النصر، أن المنتخب الوطني صاحب الحظ الأوفر في الذهاب بعيدًا في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأوضح الحسن أن التركيز الآن منصب على المباراة الهامة أمام الشقيق اليمني، مبينا أن الأخضر يمتلك حظوظًا عالية في التأهل، كما أن عودة الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى، بعد غياب طويل يعد الخبر الأجمل في الفترة الأخيرة،
وأضاف أنه يدرس الهندسة الكهربائية في الوقت الحالي، حيث عطل الاهتمام بالدراسة اقتحام عالم كرة القدم لفترة طويلة رغم تفجر الموهبة مبكرًا، مؤكدا أنه تعرض للكثير من الصعوبات من أجل الجمع بين الدراسة وكرة القدم، حيث احتاج إلى بعض الوقت من أجل التأقلم، خاصة بعدما انضم إلى صفوف نادي الفتح.
وأشار الى دخول فريق الفتح جاء بالمصادفة، في ظل بحث النموذجي عن مواهب شابة لتدعيم الصفوف، ليتأخر اقتحام عالم الاحتراف حتى عمر 21 عامًا، ليثبت من هذا التاريخ الأقدام، قبل أن ينطلق صوب المنتخبات الوطنية.