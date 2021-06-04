فاوتشي: الكمامات لا تقي من كورونا

واشنطن (صدى):
كشفت رسالة مسربة للدكتور انتوني فاوتشي ، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، تفيد أنه يعتقد أن أقنعة الوجه ليست فعالة حقًا في الحماية من فيروس كورونا، وفقاً لـ news week
وأرسلت رسالة «فاوتشي» الإلكترونية إلى سيلفيا بورويل، والتي شغلت منصب وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة خلال تولي أوباما منصب رئيس الولايات المتحدة، في 5 فبراير.
وجاء ذلك قبل أكثر من شهر من إعلان الوباء، حيث قال «فاوتشي»، الذي يشغل حاليًا منصب كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، لـ «سيلفيا» إنها لم تكن بحاجة إلى ارتداء القناع أثناء الرحلة القادمة، خاصة لأنها كانت ذاهبة إلى موقع منخفض الخطورة للغاية.
وأضاف «فاوتشي»، أن الكمامات لا تقي من كورونا، فالكمامات التي يتم شراؤها من المتاجر كانت للأشخاص المصابين بعدوي فيروس كورونا لمنعهم من نشر العدوى للأشخاص غير المصابين، بدلاً من حماية الأشخاص غير المصابين من الإصابة.