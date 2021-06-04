نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فاوتشي: الكمامات لا تقي من كورونا

منذ 52 دقيقة
1946
فاوتشي: الكمامات لا تقي من كورونا

واشنطن (صدى):
كشفت رسالة مسربة للدكتور انتوني فاوتشي ، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، تفيد أنه يعتقد أن أقنعة الوجه ليست فعالة حقًا في الحماية من فيروس كورونا، وفقاً لـ news week

وأرسلت رسالة «فاوتشي» الإلكترونية إلى سيلفيا بورويل، والتي شغلت منصب وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة خلال تولي أوباما منصب رئيس الولايات المتحدة، في 5 فبراير.

وجاء ذلك قبل أكثر من شهر من إعلان الوباء، حيث قال «فاوتشي»، الذي يشغل حاليًا منصب كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، لـ «سيلفيا» إنها لم تكن بحاجة إلى ارتداء القناع أثناء الرحلة القادمة، خاصة لأنها كانت ذاهبة إلى موقع منخفض الخطورة للغاية.

وأضاف «فاوتشي»، أن الكمامات لا تقي من كورونا، فالكمامات التي يتم شراؤها من المتاجر كانت للأشخاص المصابين بعدوي فيروس كورونا لمنعهم من نشر العدوى للأشخاص غير المصابين، بدلاً من حماية الأشخاص غير المصابين من الإصابة.

 

امريكا
كورونا
الكمامات
فاوتشي

التعليقات

.فꦽكر آخر
.فꦽكر آخر عدد التعليقات : 3402
منذ 6 دقائق
متخبط

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا سمو الامير ..
ابو محمد 😎 ✍️
طباخ ارفل ومهرقل ..
.فꦽكر آخر
الله يرحمه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. يالها من جمبازية ماعندها سالفه ..
.فꦽكر آخر
ايش المقتيات الي سرقها ياحسرة ؟! شكلها قدور وصحون

أخر الأخبار

هالاند يفكر في الرحيل عن دورتموند
هالاند يفكر في الرحيل عن دورتموند
منذ 6 دقائق 1094
هذا اللى خايف على نفسه من الحوادث
هذا اللى خايف على نفسه من الحوادث
منذ 16 دقيقة 233
لقافة موظفه تضعها في موقف محرج
لقافة موظفه تضعها في موقف محرج
منذ 17 دقيقة 216
امحق طباخ
امحق طباخ
منذ 18 دقيقة 213
استئصال ثلاث أورام من أمعاء "ستيني" بمستشفى صامطة
استئصال ثلاث أورام من أمعاء "ستيني" بمستشفى صامطة
منذ 27 دقيقة 1474
الأقمار الصناعية تلقتط صورا لغرق «وحش البحرية» الإيرانية
الأقمار الصناعية تلقتط صورا لغرق «وحش البحرية» الإيرانية
منذ 31 دقيقة 1777
كيم كارداشيان تبكي عند حديثها عن طلاقها: أنا فاشلة
كيم كارداشيان تبكي عند حديثها عن طلاقها: أنا فاشلة
منذ 36 دقيقة 632
بالفيديو.. علي الحسن: تعرضت للكثير من الصعوبات من أجل الجمع بين الدراسة وكرة القدم
بالفيديو.. علي الحسن: تعرضت للكثير من الصعوبات من أجل الجمع بين الدراسة وكرة القدم
منذ 41 دقيقة 1788
ضبط قائد شاحنة ارتكب مخالفات مرورية وعرض حياة المواطنين للخطر
ضبط قائد شاحنة ارتكب مخالفات مرورية وعرض حياة المواطنين للخطر
منذ 46 دقيقة 1739
فاوتشي: الكمامات لا تقي من كورونا
فاوتشي: الكمامات لا تقي من كورونا
منذ 52 دقيقة 1946