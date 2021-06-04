امرأة تخلع زوجها الثري: بيعد الاكل ويصور الثلاجة

القاهرة (صدى):
أقامت سيدة شابة أمام محكمة الأسرة دعوى خلع ضد زوجها بعد عام واحد من الزواج لاستحالة العشرة بينهما بسبب بخله الشديد.
وقالت الزوجة، في دعواها، إنها تزوجت زواج صالونات من شاب ثرى يعمل في إحدى الشركات الكبرى. مضيفة أنها لم تشعر لحظة بأنه بخيل بسبب قصر مدة الخطبة.
وأضافت: فوجئت بعد الزواج بتحوله إلى شخص آخر ووجدته يعد المأكولات الموجودة في الثلاجة، إضافة إلى تصوير الثلاجة فيديو قبل الذهاب إلى العمل، وعقب عودته يفتش في الزبالة لمعرفة الأكل الذي تناولته في غيابه.
واختتمت حديثها قائلة : "كنت أتمنى أن أعيش حياة مستقرة معه، لكن الطبع غلّاب، فقد حاولت تغييره خلال 12 شهر زواج دون جدوى".