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امرأة تخلع زوجها الثري: بيعد الاكل ويصور الثلاجة

منذ 58 دقيقة
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امرأة تخلع زوجها الثري: بيعد الاكل ويصور الثلاجة

القاهرة (صدى):
أقامت سيدة شابة أمام محكمة الأسرة دعوى خلع ضد زوجها بعد عام واحد من الزواج لاستحالة العشرة بينهما بسبب بخله الشديد.

وقالت الزوجة، في دعواها، إنها تزوجت زواج صالونات من شاب ثرى يعمل في إحدى الشركات الكبرى. مضيفة أنها لم تشعر لحظة بأنه بخيل بسبب قصر مدة الخطبة.

وأضافت: فوجئت بعد الزواج بتحوله إلى شخص آخر ووجدته يعد المأكولات الموجودة في الثلاجة، إضافة إلى تصوير الثلاجة فيديو قبل الذهاب إلى العمل، وعقب عودته يفتش في الزبالة لمعرفة الأكل الذي تناولته في غيابه.

واختتمت حديثها قائلة : "كنت أتمنى أن أعيش حياة مستقرة معه، لكن الطبع غلّاب، فقد حاولت تغييره خلال 12 شهر زواج دون جدوى".

الزواج
خلع
دعوى خلع
محكمة الأسرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128738
منذ 27 دقيقة
ياله من بخيل ، ابخل من اشعب في عصره ..

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أحدث التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( يالصرامي شكل رمحكم اما أحول او تايواني )
ياالصرامي اذا النصر رأس الرمح فيجب عليك أن تعرف من هو رامي الرمح وقوسه ومن يتحكم بالرمح أن يصيب بالرمح الهدف او بالخلا وشكل...
واضح*** وصريح***
طهور يابو فهد ألف لا بأس عليك.
د محمد ماجد بخش
معالي سفير اليابان اتابع منجزات جامعة كيوتو وأتمنى التعاون معهم .. عنواني هو وزارة صحيفة صدى الإلكترونية عناية أي وزير فيها .. والمحاور اليابانية...
ابو يزن
يعني تبغانا نكذب ونزور البطولات ونقول انكم ليس مدعومين َ اعطوكم ملتب خاص ومال وسيطرتم علي اللجان والفاروالتحكيم وما يفعله حمدالله وبترس داخل الملعب...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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