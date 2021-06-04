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الصحة: الجرعة الثانية ليست شرط للسفر الدولي وتأخيرها يحفز المناعة بشكل أفضل

منذ ساعة
2070
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الصحة: الجرعة الثانية ليست شرط للسفر الدولي وتأخيرها يحفز المناعة بشكل أفضل

الرياض (صدى):
أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري، أن الجرعة الثانية ليست شرط للسفر الدولي عموماً والدول التي تطبق الحجر المؤسسي على القادمين تنظر الى معدلات انتشار المرض والمتحولات في بلدان القادمين اليها بغض النظر عن حالة التحصين لدى المسافر.

وقال عسيري في تصريحات رداً على العديد من التساؤلات حول الجرعة الثانية، إن هناك دول اعتمدت ٣ اشهر بين الجرعتين و دول ٤ اشهر قبل ان تبدأ جدولة الجرعة الثانية و الوضع الوبائي والتركيبة السكانية هي الفيصل.

وأضاف، تظهر متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الاولى من لقاحات كوفيد 19 انه ليس هناك مدة مثالية بين الجرعتين بل إن تأخير الجرعة الثانية يحفز المناعة بشكل افضل في بعض اللقاحات، داعياً الجميع عدم القلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من اجل الصالح العام.

وزارة الصحة
السفر
المناعة
الجرعة الثانية

التعليقات

naeem
naeem عدد التعليقات : 164
منذ 33 دقيقة
والى رجعوا من البحرين

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