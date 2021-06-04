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"النيابة العامة" تحذر من استغلال التبرعات الخيرية في دعوات لا تتمتع بالموثوقية

منذ ساعة
1793
"النيابة العامة" تحذر من استغلال التبرعات الخيرية في دعوات لا تتمتع بالموثوقية

الرياض (صدى):
حذرت النيابة العامة من استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات.

وقالت النيابة العامة": يُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من قام تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

وأضافت : واكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، و إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.

وتابعت الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

النيابة العامة
النيابة
التبرعات
غسل اموال

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام تمااام ، لافض فوك يا دكتوور .. منكم ةنستفيد لا عدمناك ..
ابو
الله يهديه ويثبته على الإسلام الاستاذ فهد المدلج شخصية رائعة اتوقع له دور في ذلك بشكل مباشر او غير مباشر
نشيمورا
مشاءالله تبارك الله اذكرو الله ياحساد العالمي قادم بقوه ان شاءالله
ابو محمد 😎 ✍️
الله يوفق الجميع خير في حزم الجلاميد وراس الخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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