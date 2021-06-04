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السفير الياباني وزوجته بالزي السعودي: "إحنا أحلى اليوم"

منذ ساعة
2427
السفير الياباني وزوجته بالزي السعودي: "إحنا أحلى اليوم"

علي القحطاني (صدى):
نشر سفير اليابان لدى الرياض، فوميو إيواي، صورة له برفقة زوجته أم كوجي، وهما يرتديان الزي السعودي التقليدي.

وعلق السفير الياباني على صورته برفقة زوجته أم كوجي عبر تويتر قائلا "السلام عليكم يا جماعة الخير.. شوفونا واحنا لابسين لبس سعودي.. احنا أحلى اليوم وش تقولون؟ .. وانتو مشكورين ع انتظاركو الطووووول".

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة السفير الياباني وزوجته، وقال أحد المغردين " ‏‎أنتم فخامة وأحترام وأخلاقكم عالية ونحن نقدركم ونحترمكم معالي سفير دولة اليابان الصديقة ... تحياتي وتقديري لك ولعائلتك الجميلة",

وأضاف مغرد آخر "‏‎من أجمل مهارات الدبلوماسيين القدرة على التنسيق والاهتمام بأقل التفاصيل.

فإذا كان عنوان الصورة يحمل معاني كبيرة، فإن تناسق لون قصبة (السبحة) مع لون فستان حرمكم يدل على مهارة فائقة في التنسيق.. لون أنيق أخضر بسيط له دلالات العطاء والخصب والحياة وهو شعار المملكة".

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128726
منذ 27 دقيقة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، يا ابا كوجي ..
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وقال أحد المغردين " ‏‎أنتم فخامة وأحترام وأخلاقكم عالية ونحن نقدركم ونحترمكم معالي سفير دولة اليابان الصديقة ... تحياتي وتقديري لك ولعائلتك الجميلة",
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بس كوجي وينه ماشفنا صورته ، لايكون كوجي مثل بيض الصعو اللي يذكر ولا يشاف ...؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12607
منذ 8 دقائق
الدبلوماسية العالمية أخذت من المملكة العربية السعودية القدوة الحسنة

ومن ملكنا سلمان البساطة والحزم والإتقان وحقيقة أن ولي الأمر عندنا له الطاعة وقبلها وبعدها له المحبة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام تمااام ، لافض فوك يا دكتوور .. منكم ةنستفيد لا عدمناك ..
ابو
الله يهديه ويثبته على الإسلام الاستاذ فهد المدلج شخصية رائعة اتوقع له دور في ذلك بشكل مباشر او غير مباشر
نشيمورا
مشاءالله تبارك الله اذكرو الله ياحساد العالمي قادم بقوه ان شاءالله
ابو محمد 😎 ✍️
الله يوفق الجميع خير في حزم الجلاميد وراس الخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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