الجيش اليمني يكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة

فهمي محمد (صدى):
نجحت قوات الجيش اليمني في صد هجمات الميليشيات الحوثية في محافظات الجوف ومأرب والحديدة وتعز والضالع والبيضاء وصعدة في اليمن.
وأوضح وكيل وزارة الإعلام اليمني صالح الحميدي، إن تقدم قوات الجيش اليمني على مستوى محافظات عدة يؤكد "تقهقر" الميليشيات الحوثية ميدانيا، مبينا أن تراجع الحوثيين يجعلهم يصرون على مواصلة الحرب وعدم التعاطي مع مبادرات السلام الدولية والإقليمية بغية أنهم يريدون الذهاب إلى طاولة المفاوضات في ثوب المنتصر".
وأكد الحميدي أن ممارسة الميليشيات الموالة لإيران كافة أشكال الانتهاكات بحق المدنيين والنازحين في المحافظات واستمرار عملياتهم الإرهابية يرمي إلى مفاقمة الوضع الإنساني في اليمن، ثم يحاولون ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق والمزايدة على المجتمع الدولي من خلال "اللافتة الإنسانية".
وأضاف المسؤول اليمني أنه رغم الخسائر التي منيت بها الميليشيات خلال الأيام العشرة الماضية في 7 محافظات، إلا أنها "تواصل أعمالها الإرهابية بصورة متعمدة وممنهجة".