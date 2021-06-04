نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الجيش اليمني يكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة

منذ ساعة
1990
الجيش اليمني يكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة

فهمي محمد (صدى):
نجحت قوات الجيش اليمني في صد هجمات الميليشيات الحوثية في محافظات الجوف ومأرب والحديدة وتعز والضالع والبيضاء وصعدة في اليمن.

وأوضح وكيل وزارة الإعلام اليمني صالح الحميدي، إن تقدم قوات الجيش اليمني على مستوى محافظات عدة يؤكد "تقهقر" الميليشيات الحوثية ميدانيا، مبينا أن تراجع الحوثيين يجعلهم يصرون على مواصلة الحرب وعدم التعاطي مع مبادرات السلام الدولية والإقليمية بغية أنهم يريدون الذهاب إلى طاولة المفاوضات في ثوب المنتصر".

وأكد الحميدي أن ممارسة الميليشيات الموالة لإيران كافة أشكال الانتهاكات بحق المدنيين والنازحين في المحافظات واستمرار عملياتهم الإرهابية يرمي إلى مفاقمة الوضع الإنساني في اليمن، ثم يحاولون ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق والمزايدة على المجتمع الدولي من خلال "اللافتة الإنسانية".

وأضاف المسؤول اليمني أنه رغم الخسائر التي منيت بها الميليشيات خلال الأيام العشرة الماضية في 7 محافظات، إلا أنها "تواصل أعمالها الإرهابية بصورة متعمدة وممنهجة".

الجوف
الحوثيون
الجيش اليمني
البيضاء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128727
منذ 24 دقيقة
ابيدوا الحوثيين حمير وعبيد طواغيت ايران ، ابيدوهم ابادهم الله على ايديكم..آمين..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام تمااام ، لافض فوك يا دكتوور .. منكم ةنستفيد لا عدمناك ..
ابو
الله يهديه ويثبته على الإسلام الاستاذ فهد المدلج شخصية رائعة اتوقع له دور في ذلك بشكل مباشر او غير مباشر
نشيمورا
مشاءالله تبارك الله اذكرو الله ياحساد العالمي قادم بقوه ان شاءالله
ابو محمد 😎 ✍️
الله يوفق الجميع خير في حزم الجلاميد وراس الخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

أخر الأخبار

الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة
الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 7 دقائق 1142
الصحة: الجرعة الثانية ليست شرط للسفر الدولي وتأخيرها يحفز المناعة بشكل أفضل
الصحة: الجرعة الثانية ليست شرط للسفر الدولي وتأخيرها يحفز المناعة بشكل أفضل
منذ 12 دقيقة 1284
ضبط 62 امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية
ضبط 62 امرأةً في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية
منذ 16 دقيقة 1351
ناصر الدوسري يغادر معسكر المنتخب بسبب وفاة شقيقه
ناصر الدوسري يغادر معسكر المنتخب بسبب وفاة شقيقه
منذ 21 دقيقة 1562
أمير عسير يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على احتياجات مواطنة أجارت قاتل ابنها
أمير عسير يوجه بتشكيل لجنة للوقوف على احتياجات مواطنة أجارت قاتل ابنها
منذ 27 دقيقة 1624
كاريلو يؤكد على استمراره مع الهلال
كاريلو يؤكد على استمراره مع الهلال
منذ 57 دقيقة 2010
السفير الياباني وزوجته بالزي السعودي: "إحنا أحلى اليوم"
السفير الياباني وزوجته بالزي السعودي: "إحنا أحلى اليوم"
منذ ساعة 2418
"النيابة العامة" تحذر من استغلال التبرعات الخيرية في دعوات لا تتمتع بالموثوقية
"النيابة العامة" تحذر من استغلال التبرعات الخيرية في دعوات لا تتمتع بالموثوقية
منذ ساعة 1790
الجيش اليمني يكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة
الجيش اليمني يكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة
منذ ساعة 1990
الصحة: لقاح كورونا لا يتعارض مع أدوية جرثومة المعدة
الصحة: لقاح كورونا لا يتعارض مع أدوية جرثومة المعدة
منذ ساعة 1738