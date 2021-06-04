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تيسلا تستدعي سياراتها الكهربائية

منذ 3 ساعات
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تيسلا تستدعي سياراتها الكهربائية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت تيسلا أن استدعاء سيارتها الكهربائية، بسبب مشكلة في حزام الأمان في السيارات من طراز 3 وطراز Y، وهي موجودة داخل الولايات المتحدة، وأنتجت بين أعوام 2018- 2021.

وقالت الشركة إن أمر الاستدعاء يتعلق بأن حزام الأمان في المقعد الأمامي، فربما لم يتم تبيثه بشكل صحيح.

ونشرت الشركة، التي يملكها الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إعلان الاستدعاء في موقع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أميركا.

وذكرت أنها ليست على علم حتى الآن بأي حادث وقع على خلفية مشكلة حزام الأمان المتوقعة.

 

تيسلا
الولايات المتحدة سيارات
سيارات تسيلا

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واضح*** وصريح***
طهور يابو فهد ألف لا بأس عليك.
د محمد ماجد بخش
معالي سفير اليابان اتابع منجزات جامعة كيوتو وأتمنى التعاون معهم .. عنواني هو وزارة صحيفة صدى الإلكترونية عناية أي وزير فيها .. والمحاور اليابانية...
ابو يزن
يعني تبغانا نكذب ونزور البطولات ونقول انكم ليس مدعومين َ اعطوكم ملتب خاص ومال وسيطرتم علي اللجان والفاروالتحكيم وما يفعله حمدالله وبترس داخل الملعب...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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