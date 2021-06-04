تيسلا تستدعي سياراتها الكهربائية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت تيسلا أن استدعاء سيارتها الكهربائية، بسبب مشكلة في حزام الأمان في السيارات من طراز 3 وطراز Y، وهي موجودة داخل الولايات المتحدة، وأنتجت بين أعوام 2018- 2021.
وقالت الشركة إن أمر الاستدعاء يتعلق بأن حزام الأمان في المقعد الأمامي، فربما لم يتم تبيثه بشكل صحيح.
ونشرت الشركة، التي يملكها الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إعلان الاستدعاء في موقع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أميركا.
وذكرت أنها ليست على علم حتى الآن بأي حادث وقع على خلفية مشكلة حزام الأمان المتوقعة.