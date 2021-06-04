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بالفيديو.. الضمان الصحي: وثيقة التأمين تغطي عملية التبرع بالأعضاء

منذ 21 دقيقة
1439
بالفيديو.. الضمان الصحي: وثيقة التأمين تغطي عملية التبرع بالأعضاء

الرياض (صدى):
أعلن مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين تغطي عملية التبرع بالأعضاء مثل زراعة الكلى، في حدود 50 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.

وذكر المجلس، أنه «تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، تكاليف إجراء عملية التبرع بالأعضاء (للمتبرع) بحد أقصى (50000) ريال ، خلال مدة الوثيقة».

وفي وقت سابق حدد مجلس الضمان الصحي 6 حالات تنتهي فيها التغطية التأمينية للموظف (سعودي/ غير سعودي) في القطاع الخاص.

ذكر مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية تنتهي في الحالات الست التالية: " استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة. انتهاء مدة الوثيقة أو إلغاؤها،وفاة المؤمن له، انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين)و انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جدي.

 

الضمان الصحي
التأمين
التبرع بالاعضاء
وثيقة التأمين

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ناقد
أخ بخش لو تكرمت كثرة ردودك وإن كان في بعضها رمز لشيء لا تريد التصريح به جعلنا نكره قراءة ردود الصحيفة .. فلو تكرمت...
فهد العتيبي
أقول دور غيرها ودي اصدق بس قويه قويه قويه والله تحلمت انه الهلال
فهد العتيبي
والله مافيه مفبرك الا مخك العفن
ع. س. ع
ما في ذا البلد الا ذا الولد مدرب فاشل ونسخة من ناصر الجوهر وعلي كميخ،،، وضع لمجاملة فريق الفقر ابو خرقة والحرب على لاعبين...
فهد العتيبي
سؤال موجه مع التحية الى الاحوال المدنية والى وزارة الداخليه... ماهي الدوافع وراء منح عدد غير بسيط من المواطنين بطاقات هوية باسم الاشراف والسادة...

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