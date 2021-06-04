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سرقة فيلا الفنان المصري سيد رجب

منذ 3 ساعات
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سرقة فيلا الفنان المصري سيد رجب

القاهرة (صدى):
تعرّضت فيلا الفنان المصري سيد رجب للسرقة في منطقة البدرشين في محافظة الجيزة بمصر ، وسارعت القوى الأمنية للحضور الى مكان الواقعة والبدأ بعمليات التحري.

وتبين أن الجاني كان قد قتل كلبي الحراسة، ودخل الى المنزل من شباك المطبخ، وتمكن من سرقة جزء من مقتنيات الفيلا، واستطاعت القوى الأمنية بعد ساعات من التحري ومراجعة الكاميرات على القبض على السارق واتضح أنه خفير سابق كان يعمل في الفيلا منذ حوالي الـ6 أشهر واستعادت كل المسروقات.

وفي وقت سابق، تعرضت إلهام شاهين للموقف نفسه بعدما قام خفير الفيلا التي تمتلكها بمنطقة المنصورية، بالقبض على عاطل، أثناء محاولته تسلقها من أحد الأسوار بهدف سرقتها، وسلّمه إلى قسم الشرطة الذي يقع في دائرته المنزل.

سرقة
فيلا
سيد رجب
حارس خاص
كلبي حراسة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128738
منذ ساعتين
طيب ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12619
منذ ساعة
يا ترى كان في المسروقات بصطرمة وكان كم كيلوز

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