مضيفة طيران تكشف أسرار رحلات الأثرياء على متن الطائرات الخاصة

لندن (صدى):
كشفت مضيفة جوية بريطانية عملت لعدة سنوات على متن طائرات خاصة، عن عادات الركاب الأثرياء التي لا تخلو من الغرابة، خلال كتاب ألفته بعنوان "أعلى وأبعد.. أسرار مضيفة طيران خاص".
وشاركت مضيفة الطيران القراء أسرارها باسم مستعار، ودونت الأكثر غرابة في حياتها المهنية، حيث أكدت أنها لم تكن تظهر على متن الطائرة بالزي الرسمي العادي، بل كان يجب أن ترتدي ملابس فاخرة من مصممين مشهورين، وتحمل مناديل من الحرير من "Hermès" وأحزمة وحقائب من "Prada " وعدة أزواج من أحذية "Salvatore Ferragamo" وأعدادا لا حصر لها من الفساتين والبدلات، بهذه الطريقة خدمت المسافرين الأثرياء، وأصحاب المراتب العالية في كل رحلة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وأوضحت المضيفة البريطانية أن واجباتها تشمل تحقيق جميع رغبات الركاب على الإطلاق. وأوضحت السيدة قائلة: "إذا أراد العميل 50 زجاجة من الشمبانيا الفرنسية الفاخرة قبل ساعات قليلة من المغادرة، فأنا مضطرة لشرائها مهما كان الثمن".
وأضافت أن ركاب الطائرة في بعض الأحيان لم يكونوا بشرا، بل حيوانات أليفة مدللة لعملاء أثرياء، مبينة أنها في إحدى المرات خدمت ببغاء رمادي إفريقي ثنائي اللغة يدعى فيليكس وقطة سيامية تدعى هيلينا، كان لديها سريرها الخاص وقناع أكسجين في حالة الطوارئ.