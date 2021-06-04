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البيض يقلل من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية

منذ 4 ساعات
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البيض يقلل من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف موقع طبي أمريكي فوائد تناول البيض والتي تشمل احتواءه على كميات عالية من البروتين والفيتامينات ودوره في تقليل خطر اإلصابة بسكتة دماغية وأمراض القلب.

وتحتوي بيضة واحدة على 6 جرامات من البروتين، مع جميع الأحماض الأمينية "الأساسية" التسعة ، وهي البنات الأساسية للبروتين. ويحتوي بياض البيض على نحو نصف هذا البروتين وجزء صغير فقط من الدهون والكوليسترول.

ويحتوي البيض على المزيد من العناصر الغذائية - الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية - لكل سعر حراري أكثر من معظم الأطعمة الأخرى. وبتناولك بيضة واحدة ستحصلين على بروتين عالي الجودة، السيلينيوم، الفوسفور، الكولين، فيتامين ب 12•

ويقلل البيض من مخاطر اإلصابة بسكتة دماغية. وأظهرت دراسة صينية حديثة أن الأشخاص الذين تناولوا بيضة يوميا كانوا اقل عرضة للوفاة بسكتة دماغية نسبة 30%.

وأثبتت الدراسات أن األشخاص الذين يأكلون بيضة واحدة يوم ًيا هم أقل عرضة بنسبة 20 %لإلصابة بأمراض القلب مقارنة بمن ال يأكلون البيض.

البيض
الفيتامينات
فوائد
البروتين
سكتة دماغية

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أحدث التعليقات

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طهور يابو فهد ألف لا بأس عليك.
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