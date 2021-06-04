رانيا يوسف توضح سبب نشرها تعليقات المتحرشين بها في الهاشتاق المسيء

القاهرة (صدى):
علقت النجمة المصرية رانيا يوسف على تصدرها التريند بـ"هاشتاغ" مسيء لها عبر "تويتر" يتضمن كلمات بذيئة، بسبب نشرها صورا مع رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا.
وقالت رانيا يوسف: "أصابتني حالة من الدهشة لما كتب من تعليقات سخيفة على السوشال ميديا وعبارات مسيئة، دون مبرر واضح وقررت نشر تعليقات المتحرشين الذين علقوا على الصور بأسلوب خادش للحياء، وذلك عبر حسابي على الفيسبوك، ولن أتردد في فضحهم وكشفهم، وسأظل أحارب التحرش".
ونشرت رانيا يوسف فور تصدر التريند المسئ لها، التغريدات التي تناولت تعليقات بذيئة وألفاظا خادشة للحياء عبر حسابها على "تويتر"، بهدف فضح هولاء الأشخاص، وعلقت عليها قائلة: "قمة الوقاحة وقلة الادب علشان صورة اتصورتها ... قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف على كلمة عادية انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد ان واحده ست شجعت الكوره او بتتكلم عنها .. متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا"، مؤكدة أنها ستتقدم ببلاغات ضدهم لمباحث الإنترنت.