الفواكه تقلل من خطر الإصابة بالسكري

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كتشف علماء أستراليون، أن الأشخاص الذين يتناولون الفواكه مرتين في اليوم، يقللون من خطر إصابتهم بالنوع الثاني من السكري بنسبة 36%، مقارنة بمن يتناولونها مرة واحدة أو لا يتناولونها.
وذكر العلماء أنه في عام 2019 بلغ عدد الذين يعانون من النوع الثاني من السكري في العالم 463 مليون إنسان، وأن 374 مليونا معرضون للإصابة بالمرض.
بحلول عام 2045 سيصل عدد المصابين بهذا المرض إلى 700 مليون. لذلك يعتقدون أن التغذية الصحية ونمط الحياة سيلعبان الدور الرئيسي في وقف انتشار المرض.
وقال الدكتور نيكولا بوندونو المشرف على الدراسة من جامعة إديث كوان، "اكتشفنا أن الأشخاص الذين تناولوا الفواكه مرتين في اليوم انخفض عندهم خطر الإصابة بالسكري بنسبة 36% خلال 5 سنوات، مقارنة بالذين تناولوا الفاكهة مرة واحدة في اليوم أو أقل.
وأضاف الباحثون أن هناك علاقة مباشرة بين تناول الفواكه ومؤشرات حساسية الأنسولين. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يتناولون الفواكه بكثرة يفرزون كمية أقل من الأنسولين لتخفيض مستوى السكر في الدم.