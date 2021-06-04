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"وقاية" توضح مدى وجود بدائل لـ “توكلنا” في حالة تعطل الاتصال

منذ 41 دقيقة
1721
"وقاية" توضح مدى وجود بدائل لـ “توكلنا” في حالة تعطل الاتصال

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، مدى وجود بدائل لتطبيق “توكلنا” مثلاً رسالة SMS في حالة تعطل شبكة الاتصال داخل صالة المطار.

وذكرت الهيئة، أنه عند انقطاع اتصال الإنترنت فإن لون ووصف الحالة الصحية للمُستخدم وتاريخ ووقت آخر تحديث في تطبيق “توكلنا” يكون ظاهراً لمدة 48 ساعة، ومن ثم يتحول بعد ذلك إلى اللون الرمادي.

وفي وقت سابق قد أشارت إلى أن القادم عبر المنافذ الجوية والمحصن بجرعتين، يجب عليه أن يثبت أنه محصن حتى يتم استثناؤه من الحجر المؤسسي، وذلك من خلال تقديم المتطلبات التي وضعتها وزارة الصحة، ومنها أن تكون الجرعات بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

 

وقاية
لقاح كورونا
توكلنا
محصن

التعليقات

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الله المستعان لو حكم عقله من البداية ماكان صار الي صار
Ssol
قال من قال الهلال هو الهلال لا محال
Ssol
قال من قال الهلال هو الهلال لا محال
Z
انتبه يا كابتن سعد انت مو في تنومه ولا النماص شدوا حيلكم تكفون🌹
خالد
مو على كيفه وفيه انديه قبله واجدر والى متى تدخلات نونو وعبث بالكوره وتدخل سياسه برياضه وتلاعب واكل 3 مليار وووو ولكن يمكرون والله...

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