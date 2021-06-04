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سبب بكاء محمود عبد العزيز على أبواب ماسبيرو في بداية مشواره

منذ ساعة
698
سبب بكاء محمود عبد العزيز على أبواب ماسبيرو في بداية مشواره

القاهرة (صدى):
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز الـ 75، وهو من أبناء حي الورديان بالإسكندرية التي عاش بها سنوات عمره الأولى، وتخرج فيها من كلية الزراعة.

بدأ محمود عبد العزيز ممارسة التمثيل عبر مسرح الجامعة، وكانت بدايته الاحترافية غير ممهدة ومر بصعوبات كبيرة حتى تمكن من حجز مكانا مميزا لنفسه على أفيشات أهم الأفلام السينمائية.

وقال المخرج مجدي أبو عميرة إن محمود عبد العزيز بكى على أبواب ماسبيرو لعدم تمكنه من العثور على عمل له في السينما، عقب حضور إحدى البروفات في مبنى الإذاعة والتلفزيون.

ورأي الفنان محمود عبد العزيز زميلته نورا أمام ماسبيرو وروى لها أزمته، وعاد إلى الإسكندرية، ليفاجأ بعد شهرين بطلب المخرج نور الدمرداش مشاركته في إحدى مسرحياته، عقب ذلك بدأت أبواب المجد تفتح أمام محمود عبد العزيز ليشارك في مسلسل الدوامة ، عام 1973، ثم انتقل إلى السينما في العام التالي ليشارك بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام منها حتى آخر العمر عام 1975.

الإذاعة والتلفزيون
بكاء
محمود عبد العزيز
محمود عبدالعزيز
ماسبيرو
ذكرى ميلاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الله المستعان لو حكم عقله من البداية ماكان صار الي صار
Ssol
قال من قال الهلال هو الهلال لا محال
Ssol
قال من قال الهلال هو الهلال لا محال
Z
انتبه يا كابتن سعد انت مو في تنومه ولا النماص شدوا حيلكم تكفون🌹
خالد
مو على كيفه وفيه انديه قبله واجدر والى متى تدخلات نونو وعبث بالكوره وتدخل سياسه برياضه وتلاعب واكل 3 مليار وووو ولكن يمكرون والله...

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