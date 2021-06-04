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التجارة تشهّر بمواطن تستر على مقيم ومكنه من مزاولة أنشطة عقارية بمكة

منذ ساعة
1913
التجارة تشهّر بمواطن تستر على مقيم ومكنه من مزاولة أنشطة عقارية بمكة

الرياض (صدى):
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية أفغانية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة أنشطة بيع وشراء وتأجير العقارات بمكة المكرمة.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمنًا غرامة مالية 80 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري.

كما تضمن الحكم، المنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

مقيم
مخالفة
التجارة
تشهير
تأجير عقارات

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
دبغ الحريم تلقاه بامريكا واوروبا .... والله ياهم يلعنون سلسفيلهن ويجرونهن مع شعورهن تقل خرفان .
رابع العالم
وش مزعلك يا فقراوي احمد ربك احسن بطوله اخذتوها هالموسم تاليسكا ههههههههه هاهاها انا اخذت الدوري ورابع العالم اللهم لك الحمد على نعمة الهلال
رابع العالم
وش مزعلك يا فقراوي احمد ربك احسن بطوله اخذتوها هالموسم تاليسكا ههههههههه هاهاها انا اخذت الدوري ورابع العالم اللهم لك الحمد على نعمة الهلال
Marthanw
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Malik
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