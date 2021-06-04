نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

طريقة بسيطة لنضارة البشرة بالجزر والعسل

منذ ساعة
1541
طريقة بسيطة لنضارة البشرة بالجزر والعسل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر الجزر هو من المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والحديد، ويمتاز بتوافره بسهولةٍ طيلة أيام السنة، ويمكن استخدامه في علاج مشاكل البشرة المختلفة، من الجفاف، وحب الشباب، وانعدام النضارة، حيث إنّ هذا القناع يناسب جميع أنواع البشرة :

ويمكن تحضير قناع الجزر عن طريق تقشير الجزر ونطبخه على البخار، أو نغليه حتى يصبح طريًّا، ثم نقوم بهرس الجزر بالشوكة أو أداة هرس البطاطا، وإضافة ملعقة طعام من العسل، ونصف ملعقة من زيت الزيتون.

كما نضيف بضع قطرات من عصير الليمون. بحسب نوع بشرتِك، يمكنكِ إضافة أو تقليل الكمية (عصير الليمون مادة مقلّصة طبيعية، لذا إذا كانت بشرتكِ دهنية، أنتِ بحاجة إلى المزيد من الليمون)، إذا كانت بشرتكِ جافة فيمكنكِ إضافة حوالى 8 قطراتٍ من الليمون، وإذا كانت بشرتكِ دهنية، أضيفي ملعقةً كاملة.

ويجب أن لا يكون المزيج لزجًا أو سائلًا جدًّا، إذا كان المزيج سميكًا جدًّا، ويمكن إضافة زيت زيتون أكثر أو ماءً، كما يمكنكِ إضافة العسل لزيادة لزوجة المزيج، ثم وضع قناع الجزر على بشرةٍ نظيفة حتى الرقبة، مع تجنّب منطقة الفم والعيون. يُترك على البشرة لمدة 10 -15 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ ، ويجفف الوجه بمنشفة رطبة، واستعمال كريمًا مرطّبًا على كامل الوجه .

العسل
الحديد
الفيتامينات
الجزر
نضارة البشرة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الله المستعان لو حكم عقله من البداية ماكان صار الي صار
Ssol
قال من قال الهلال هو الهلال لا محال
Ssol
قال من قال الهلال هو الهلال لا محال
Z
انتبه يا كابتن سعد انت مو في تنومه ولا النماص شدوا حيلكم تكفون🌹
خالد
مو على كيفه وفيه انديه قبله واجدر والى متى تدخلات نونو وعبث بالكوره وتدخل سياسه برياضه وتلاعب واكل 3 مليار وووو ولكن يمكرون والله...

أخر الأخبار

"وقاية" توضح مدى وجود بدائل لـ “توكلنا” في حالة تعطل الاتصال
"وقاية" توضح مدى وجود بدائل لـ “توكلنا” في حالة تعطل الاتصال
منذ 41 دقيقة 1718
سبب بكاء محمود عبد العزيز على أبواب ماسبيرو في بداية مشواره
سبب بكاء محمود عبد العزيز على أبواب ماسبيرو في بداية مشواره
منذ ساعة 693
طريقة بسيطة لنضارة البشرة بالجزر والعسل
طريقة بسيطة لنضارة البشرة بالجزر والعسل
منذ ساعة 1541
شركة معادن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
شركة معادن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
منذ ساعة 1700
بالفيديو.. «الزعاق»: سحب تكتم الأجواء وترفع الحرارة مع دخول مربعانية القيظ
بالفيديو.. «الزعاق»: سحب تكتم الأجواء وترفع الحرارة مع دخول مربعانية القيظ
منذ ساعة 1903
بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم أخذ إكرامية على عمل قام به الشخص
بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم أخذ إكرامية على عمل قام به الشخص
منذ ساعتين 2350
مرض خطير يصيب الأطفال بسبب تناول الوجبات السريعة
مرض خطير يصيب الأطفال بسبب تناول الوجبات السريعة
منذ 3 ساعات 1535
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ 3 ساعات 1892
«الحصيني»: هطول أمطار على مرتفعات 4 مناطق
«الحصيني»: هطول أمطار على مرتفعات 4 مناطق
منذ 3 ساعات 2129
بالصور.. فنان يحول الأحجار إلى مجسمات أثرية
بالصور.. فنان يحول الأحجار إلى مجسمات أثرية
منذ 3 ساعات 573