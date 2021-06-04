طريقة بسيطة لنضارة البشرة بالجزر والعسل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر الجزر هو من المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والحديد، ويمتاز بتوافره بسهولةٍ طيلة أيام السنة، ويمكن استخدامه في علاج مشاكل البشرة المختلفة، من الجفاف، وحب الشباب، وانعدام النضارة، حيث إنّ هذا القناع يناسب جميع أنواع البشرة :
ويمكن تحضير قناع الجزر عن طريق تقشير الجزر ونطبخه على البخار، أو نغليه حتى يصبح طريًّا، ثم نقوم بهرس الجزر بالشوكة أو أداة هرس البطاطا، وإضافة ملعقة طعام من العسل، ونصف ملعقة من زيت الزيتون.
كما نضيف بضع قطرات من عصير الليمون. بحسب نوع بشرتِك، يمكنكِ إضافة أو تقليل الكمية (عصير الليمون مادة مقلّصة طبيعية، لذا إذا كانت بشرتكِ دهنية، أنتِ بحاجة إلى المزيد من الليمون)، إذا كانت بشرتكِ جافة فيمكنكِ إضافة حوالى 8 قطراتٍ من الليمون، وإذا كانت بشرتكِ دهنية، أضيفي ملعقةً كاملة.
ويجب أن لا يكون المزيج لزجًا أو سائلًا جدًّا، إذا كان المزيج سميكًا جدًّا، ويمكن إضافة زيت زيتون أكثر أو ماءً، كما يمكنكِ إضافة العسل لزيادة لزوجة المزيج، ثم وضع قناع الجزر على بشرةٍ نظيفة حتى الرقبة، مع تجنّب منطقة الفم والعيون. يُترك على البشرة لمدة 10 -15 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ ، ويجفف الوجه بمنشفة رطبة، واستعمال كريمًا مرطّبًا على كامل الوجه .