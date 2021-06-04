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شركة معادن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

منذ ساعة
1615
شركة معادن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

الرياض (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من المصانع التابعة للشركة في كل من رأس الخير، والجلاميد.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف كهربائي، مشرف الورشة المركزية، مهندس مدني، مدير الصيانة، مسؤول/ معقب المواد.

وأشار إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة معادن للتوظيف: من هنــــــــــــا 

 

 

وظائف
شركة معادن
رأس الخير
الجلاميد
وظائف هندسية

التعليقات

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أحدث التعليقات

Ssol
قال من قال الهلال هو الهلال لا محال
Ssol
قال من قال الهلال هو الهلال لا محال
Z
انتبه يا كابتن سعد انت مو في تنومه ولا النماص شدوا حيلكم تكفون🌹
خالد
مو على كيفه وفيه انديه قبله واجدر والى متى تدخلات نونو وعبث بالكوره وتدخل سياسه برياضه وتلاعب واكل 3 مليار وووو ولكن يمكرون والله...
سردار
أستغفر الله

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