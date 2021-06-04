شركة معادن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

الرياض (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من المصانع التابعة للشركة في كل من رأس الخير، والجلاميد.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف كهربائي، مشرف الورشة المركزية، مهندس مدني، مدير الصيانة، مسؤول/ معقب المواد.
وأشار إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة معادن للتوظيف: من هنــــــــــــا