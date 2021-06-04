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بالفيديو.. «الزعاق»: سحب تكتم الأجواء وترفع الحرارة مع دخول مربعانية القيظ

منذ ساعة
1788
بالفيديو.. «الزعاق»: سحب تكتم الأجواء وترفع الحرارة مع دخول مربعانية القيظ

الرياض (صدى):
كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن بعض الظواهر المناخية التي تشهدها المملكة خلال الأيام الحالية، وذلك تزامناً مع تعامد الشمس عليها.

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، إن تعامد الشمس على مناطق المملكة يزيد من هبوب رياح السموم، وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلاتها العالمية، وكذلك انتشار الرطوبة؛ بسبب حمو المسطحات المائية بالخليج وبحر العرب، وفقًا لفيديو عبر "العربية" .

وأشار "الزعاق" إلى أن الظواهر المناخية تتضمن أيضاً تشكّل السحب الماطرة على الجنوب، كما أنه مع دخول موسم "مربعانية القيظ" تأتي السحب من الجهة الشرقية، والتي يسميها العامة بـ"السحب العكسية" وتتميز بأنها تكتم الأجواء وترفع الحرارة المحسوسة.

وأكد أنه خلال تلك الأيام ينتهي الموسم الطبيعي لهطول الأمطار على المناطق العربية، موضحاً أن الأمطار بالدول العربية تتبع حزام الأمطار الموسمية ولها بداية وشدة ونهاية.

وقال أن الأمطار تقسّم في العالم إلى ثلاثة أقسام، وهي أمطار دائمة وتكون بالمناطق الواقعة على خط الاستواء، وأمطار موسمية وتقع بين مداري السرطان والجدي، ومناطق أخرى لا توجد بها أمطار نهائياً بسبب ظروف مكانية أو مناخية.

الطقس
المناخ
خالد الزعاق
مربعانية القيظ

التعليقات

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أحدث التعليقات

Ssol
قال من قال الهلال هو الهلال لا محال
Ssol
قال من قال الهلال هو الهلال لا محال
Z
انتبه يا كابتن سعد انت مو في تنومه ولا النماص شدوا حيلكم تكفون🌹
خالد
مو على كيفه وفيه انديه قبله واجدر والى متى تدخلات نونو وعبث بالكوره وتدخل سياسه برياضه وتلاعب واكل 3 مليار وووو ولكن يمكرون والله...
سردار
أستغفر الله

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