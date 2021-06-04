مرض خطير يصيب الأطفال بسبب تناول الوجبات السريعة

وكالات (صدى):
أكد خبير التغذية الألماني ماتياس ريدل، على خطورة الوجبات السريعة مثل البيتزا والبرغر على صحة الأطفال، حيث ترفع خطر الإصابة بالبدانة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، فضلًا عن الإصابة بسرطان القولون.
ونصح ريدل الآباء بدمج الخضروات في سن مبكرة ليتعرف الأطفال على الطعام الصحي، لافتًا إلى أن حاسة التذوق لدى الطفل تتشكل في العامين الأول والثاني من عمره، وبناء على ذلك، على الطفل تعلم تحمل المواد المرة في النباتات، حتى لا يرفض الخضروات لاحقا.
وأكد الخبير الألماني، إنه لا بأس من تناول الطفل وجبات سريعة بمعدل لا يزيد عن مرة أو مرتين، في الشهر.