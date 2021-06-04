نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مرض خطير يصيب الأطفال بسبب تناول الوجبات السريعة

منذ 3 ساعات
1535
مرض خطير يصيب الأطفال بسبب تناول الوجبات السريعة

وكالات (صدى):
أكد خبير التغذية الألماني ماتياس ريدل، على خطورة الوجبات السريعة مثل البيتزا والبرغر على صحة الأطفال، حيث ترفع خطر الإصابة بالبدانة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، فضلًا عن الإصابة بسرطان القولون.

ونصح ريدل الآباء بدمج الخضروات في سن مبكرة ليتعرف الأطفال على الطعام الصحي، لافتًا إلى أن حاسة التذوق لدى الطفل تتشكل في العامين الأول والثاني من عمره، وبناء على ذلك، على الطفل تعلم تحمل المواد المرة في النباتات، حتى لا يرفض الخضروات لاحقا.

وأكد الخبير الألماني، إنه لا بأس من تناول الطفل وجبات سريعة بمعدل لا يزيد عن مرة أو مرتين، في الشهر.

 

 

الوجبات السريعة
أطفال
سرطان القولون
خبير تغذية
صحة الطفل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الله المستعان لو حكم عقله من البداية ماكان صار الي صار
Ssol
قال من قال الهلال هو الهلال لا محال
Ssol
قال من قال الهلال هو الهلال لا محال
Z
انتبه يا كابتن سعد انت مو في تنومه ولا النماص شدوا حيلكم تكفون🌹
خالد
مو على كيفه وفيه انديه قبله واجدر والى متى تدخلات نونو وعبث بالكوره وتدخل سياسه برياضه وتلاعب واكل 3 مليار وووو ولكن يمكرون والله...

أخر الأخبار

"وقاية" توضح مدى وجود بدائل لـ “توكلنا” في حالة تعطل الاتصال
"وقاية" توضح مدى وجود بدائل لـ “توكلنا” في حالة تعطل الاتصال
منذ 41 دقيقة 1718
سبب بكاء محمود عبد العزيز على أبواب ماسبيرو في بداية مشواره
سبب بكاء محمود عبد العزيز على أبواب ماسبيرو في بداية مشواره
منذ ساعة 693
طريقة بسيطة لنضارة البشرة بالجزر والعسل
طريقة بسيطة لنضارة البشرة بالجزر والعسل
منذ ساعة 1538
شركة معادن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
شركة معادن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
منذ ساعة 1700
بالفيديو.. «الزعاق»: سحب تكتم الأجواء وترفع الحرارة مع دخول مربعانية القيظ
بالفيديو.. «الزعاق»: سحب تكتم الأجواء وترفع الحرارة مع دخول مربعانية القيظ
منذ ساعة 1903
بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم أخذ إكرامية على عمل قام به الشخص
بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم أخذ إكرامية على عمل قام به الشخص
منذ ساعتين 2350
مرض خطير يصيب الأطفال بسبب تناول الوجبات السريعة
مرض خطير يصيب الأطفال بسبب تناول الوجبات السريعة
منذ 3 ساعات 1535
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ 3 ساعات 1892
«الحصيني»: هطول أمطار على مرتفعات 4 مناطق
«الحصيني»: هطول أمطار على مرتفعات 4 مناطق
منذ 3 ساعات 2129
بالصور.. فنان يحول الأحجار إلى مجسمات أثرية
بالصور.. فنان يحول الأحجار إلى مجسمات أثرية
منذ 3 ساعات 573