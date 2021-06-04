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بالصور.. فنان يحول الأحجار إلى مجسمات أثرية

منذ 3 ساعات
573
بالصور.. فنان يحول الأحجار إلى مجسمات أثرية

أميرة خالد (صدى):
نجح فنان في استغلال موهبته في النحت وحولها إلى مهنة ساهم من خلالها في تشكيل رسومات مميزة ومجسمات أثرية باستخدام بعض أنواع الأحجار.

وعمل الفنان محمد عبدالغني الذي ينتمي لجزيرة تاروت، على نحت المجسمات الأثرية على الحجر الصابوني والبحري منذ أكثر من 25 عاماً؛ حيث قال أنه ورث هذا الفن الذي طوره بالتركيز على الموروث التاروتي والخليجي عن أجداده، بحسب موقع "العربية.نت".

وأشار إلى أنه يستخدم في عمله أدوات يدوية، كما أنه يعرض أعماله في معرضه الخاص الذي أطلق عليه اسم "ممر السعادة" بالقرب من منزله، لافتًا إلى أن النحت على الحجر الصابوني البحري يعد من الفنون الصعبة والتي تحتاج المنحوتات فيه لأيام وأسابيع.

 

جزيرة تاروت
فنان
أحجار
فن النحت
مجسمات أثرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الله المستعان لو حكم عقله من البداية ماكان صار الي صار
Ssol
قال من قال الهلال هو الهلال لا محال
Ssol
قال من قال الهلال هو الهلال لا محال
Z
انتبه يا كابتن سعد انت مو في تنومه ولا النماص شدوا حيلكم تكفون🌹
خالد
مو على كيفه وفيه انديه قبله واجدر والى متى تدخلات نونو وعبث بالكوره وتدخل سياسه برياضه وتلاعب واكل 3 مليار وووو ولكن يمكرون والله...

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