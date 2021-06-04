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بالفيديو.. ضبط حظائر دجاج مخالفة في البطحاء

منذ ساعة
1768
بالفيديو.. ضبط حظائر دجاج مخالفة في البطحاء

الرياض (صدى):
كشفت أمانة منطقة الرياض، عن ضبط عدداً من حظائر الدجاج المخالفة لاشتراطات النظافة، فضلًا عن إغلاق عدداً من المحلات في حي البطحاء بالعاصمة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته أمانة الرياض عبر "تويتر"، لحظة مداهمة مراقبيها الصحيين للحظائر العشوائية وقيامهم بإغلاق المحلات المخالفة، مؤكدة أنها مستمرة في الرقابة لرصد التجاوزات وتطبيق العقوبات الرادعة.

وداهمت الأمانة حظائر بها دجاج مريض يذبح يومياً لبيعه في الأسواق، ومليئة بالقذارة وتفتقر لأدنى درجات النظافة، ما يعرّض حياة المستهلكين وصحتهم للخطر.

وكانت أمانة الرياض، قد أغلقت أمس الخميس، عدداً من المحلات التجارية في حي البطحاء، بعد رصد مخالفات صحية تقوم بها عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمالة.

مخالفات
أمانة الرياض
البطحاء
حظائر دجاج

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12606
منذ 31 دقيقة
صيحة مدوية

من صاحب المشروع. ما هو اسم مشروعه. "دواجن البطحاء" وما هي قصة هذا الدجاج الغريب حتى يتم تربيته في غرف سرية .. هل هو دجاج مخالف للمعايير من حيث هرمونات النمو.

افيدونا..

وهل سيتم تعويض كل المتضررين من المستهلكين.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12606
منذ 18 دقيقة
قبل اعدام الدليل .. توقفوا.

هذه جريمة كبيرة جدا. إن كانت"هرمونات نمو"

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
الاخونجيه يحللون ما يحلو لهم
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يرحمها

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