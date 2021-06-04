الشهري يرفع استعداد الأولمبي لمواجهة أستراليا في معسكر ماربيا

طلال الغامدي (صدى):
واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أمس الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء أمس تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، طبقّوا فيها مران واحد ضد واحد، أعقبه مران على دفاع المنطقة.
ويختتم المنتخب اليوم الجمعة تحضيراته لمواجهة منتخب أستراليا وديًا يوم غدٍا السبت.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.