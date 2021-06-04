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اندلاع حريق في إحدى الغابات بالنماص

منذ 39 دقيقة
1696
اندلاع حريق في إحدى الغابات بالنماص

عسير (صدى):
شهدت محافظة النماص في منطقة عسير، اليوم الجمعة، اندلاع حريق في إحدى الغابات.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن ‏مدني عسير باشر الحريق لإخماده، دون وقوع إصابات.

 

الدفاع المدني
النماص
حريق
عسير
غابات

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5446
منذ 23 دقيقة
أكيد بيتهموا الحطّابين بإشعال الغابات كالعادة .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80544
منذ 12 دقيقة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80544
منذ 12 دقيقة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80544
منذ 12 دقيقة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80544
منذ 12 دقيقة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ 😋😋😋😋😋
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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