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اندلاع حريق في إحدى الغابات بالنماص
منذ 39 دقيقة
1696
عسير (صدى):
شهدت محافظة النماص في منطقة عسير، اليوم الجمعة، اندلاع حريق في إحدى الغابات.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن مدني عسير باشر الحريق لإخماده، دون وقوع إصابات.
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الدفاع المدني
النماص
حريق
عسير
غابات
التعليقات
abdul
عدد التعليقات : 5446
منذ 23 دقيقة
أكيد بيتهموا الحطّابين بإشعال الغابات كالعادة .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 80544
منذ 12 دقيقة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 80544
منذ 12 دقيقة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 80544
منذ 12 دقيقة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 80544
منذ 12 دقيقة
الله المستعان
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ 😋😋😋😋😋
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
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