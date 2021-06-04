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بالفيديو.. ضبط مواطنين سرقا تجهيزات لأبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء بتبوك

منذ ساعة
1721
بالفيديو.. ضبط مواطنين سرقا تجهيزات لأبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء بتبوك

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في منطقة تبوك، من القبض على مواطنين سرقا تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الممتلكات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا سرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء.

وقال أنها تقدر قيمتها بمبلغ 1,050,000 ريال، كما تم ضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة في السرقة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة تبوك
شركة الكهرباء
تجهيزات
أبراج الضغط العالي

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لذيذ 😋😋😋😋😋
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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