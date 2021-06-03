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القبض على شخصين اعتديا على عامل داخل محطة وقود بالقصيم

منذ 18 دقيقة
1402
القبض على شخصين اعتديا على عامل داخل محطة وقود بالقصيم

القصيم (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في منطقة القصيم، من القبض على شخصين اعتديا على عامل تموينات داخل محطة وقود في محافظة الشماسية.

ومن جانبه، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصين يعتديان على مقيم داخل محطة وقود؛ فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة القصيم من تحديد هويتهما والقبض عليهما.

وأوضح المقدم بدر السحيباني، أنهما مواطنان في العقدين الثاني والخامس من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

القصيم
شرطة القصيم
محطة وقود
حادث اعتداء
الشماسية

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ههههههه ضحك على الجمهور،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية 😪
د محمد ماجد بخش
المصيدة هذه موجودة في عصابات مشابهة في كل بلدان العالم. أيها المدفوعون للوهم والسراب، أحسن الله عزائكم في إيمانكم. "لا يزني الزاني حين يزني...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها

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