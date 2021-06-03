القبض على شخصين اعتديا على عامل داخل محطة وقود بالقصيم

القصيم (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في منطقة القصيم، من القبض على شخصين اعتديا على عامل تموينات داخل محطة وقود في محافظة الشماسية.
ومن جانبه، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصين يعتديان على مقيم داخل محطة وقود؛ فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة القصيم من تحديد هويتهما والقبض عليهما.
وأوضح المقدم بدر السحيباني، أنهما مواطنان في العقدين الثاني والخامس من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.