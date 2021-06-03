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أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد يتحدث عن ديون النادي
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واضح*** وصريح***
جزى الله من كان سببًا في إسلامه خير الجزاء.
واضح*** وصريح***
جزى الله من كان سببًا في إسلامه خير الجزاء.
واضح*** وصريح***
جزى الله من كان سببًا في إسلامه خير الجزاء.
ابو رياض الحربي
روح يابو رمصان غن ودندن انت ناجح وبقوة على كذا الناجح محارب روح يابرنس
واضح*** وصريح***
جزى الله من كان سببًا في إسلامه خير الجزاء.
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