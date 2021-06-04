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بالصور.. «السديس» يتفقد العمل في معرض عمارة المسجد النبوي استعدادًا لافتتاحه

منذ ساعة
1611
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بالصور.. «السديس» يتفقد العمل في معرض عمارة المسجد النبوي استعدادًا لافتتاحه

الرياض (صدى):
أجرى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، زيارة تفقدية لمعرض عمارة المسجد النبوي للوقوف على الأعمال المنجزة ومتابعة المتبقي منها.

ووقف الشيخ عبدالرحمن السديس على التجهيزات المعدة لخدمة المعرض ورواده بأحدث الأجهزة ليكون معلمًا من معالم المدينة المنورة ورافدًا من روافد المعرفة.

وأكد على أهمية المعرض واهتمام الرئاسة بالمتاحف والمعارض وإنشائها وكالة مستقلة بالمعارض والمتاحف مواكبة لرؤية بلادنا المباركة 2030 التي من مستهدفاتها الاهتمام بالمعارض والمتاحف لإثراء تجربة الزائرين وإبراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- واهتمامها بالحرمين الشريفين.

السديس
المسجد النبوي
رئاسة شؤون الحرمين
معرض عمارة المسجد النبوي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12590
منذ 25 دقيقة
هندسة

الله يحفظ مهندسينا من العين . أفضل هندسة في العالم

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ههههههه ضحك على الجمهور،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية 😪
د محمد ماجد بخش
المصيدة هذه موجودة في عصابات مشابهة في كل بلدان العالم. أيها المدفوعون للوهم والسراب، أحسن الله عزائكم في إيمانكم. "لا يزني الزاني حين يزني...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها

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