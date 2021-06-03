«واتساب» يعلن اقتراب إتاحة استخدام الحساب الواحد على عدة أجهزة

وكالات (صدى):
أعلن مسؤولون في تطبيق " واتساب " ، أنه سيتم إتاحة استخدام حساب المستخدم الواحد على عدة أجهزة ذكية ، حيث سيكون ممكنا من أربعة أجهزة مختلفة.
وأوضح مدير واتساب، ويل كاثكارت ، أن الدعم متعدد الأجهزة سيتيح استخدام واتساب على أجهزة آيباد ، التي لا يدعمها التطبيق أصلا ، فيما قال مارك زوكربيرغ أن واتساب يعمل على إضافة ميزة "العرض لمرة واحدة" ، والتي تتيح إرسال رسالة تختفي بعد الاطلاع عليها.
وأكد على إضافة " وضع الاختفاء " ، الذي يتيح ضبط جميع المحادثات لتختفي بعد مرور وقت محدد ، على غرار " سناب شات " ، لافتًا إلى أن الدعم متعدد الأجهزة لن يؤثر على تشفير الرسائل، والتي ستبقى متمتعة بذات المستوى من الأمان والخصوصية.
وكشف واتساب، في مايو، أنه إذا لم يوافق المستخدمون على شروط الخدمة الجديدة بحلول 15 مايو، فسيبدأ التطبيق في إيقاف ميزات استخدامه بشكل تدريجي حتى الموافقة على الشروط.