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مدير عربي يتعرض للضرب والسرقة بسبب "صورة امرأة"

منذ 3 ساعات
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مدير عربي يتعرض للضرب والسرقة بسبب "صورة امرأة"

أبوظبي (صدى):
وقع مدير عربي في الإمارات ضحية لعصابة أفريقية استدرجته بصورة مغرية لامرأة فائقة الجمال.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما استخدم المدير تطبيق تعارف يسمى "ميت مي"، حيث جذبته فتاة أدعت أنها أوروبية وأرسلت له صور لها، ورقمين للتواصل معها هاتفيا.

وأعجب المدير بها، واتفق معها على لقائها في أحد الفنادق، وعندما ذهب في الموعد المحدد لم يجد الفتاة، وأدرك حينها أنه وقع ضحية لعصابة استدرجته بصورة.

وقام المتهمون بالاعتداء عليه، وسرقة 4 آلاف درهم نقداً وأجبروه على الإفصاح عن كلمة السر لبطاقته البنكية وسحبوا منها 30 ألف درهم على دفعتين ثم هربوا.

وأبلغ الضحية شرطة دبي عن الواقعة، موضحا أن العصابة مكونة من 3 سيدات و3 رجال، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط اثنين من المتهمين وأحالتهما إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهما بتهمة ارتكاب جنايتي السرقة بالإكراه والحجز غير القانوني.

دبي
الشرطة
شرطة دبي
جرائم سرقة
سرقة بالإكراه
ميت مي

التعليقات

مبسوط ..
مبسوط .. عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
يستاهل ماحدث له ..درس وعبرة ..
انا
انا عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
ماجابني الا فراقي لغالي .. عسى معاكم ياهل الدار ننساة ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128713
منذ ساعة
يستاهل ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12594
منذ 31 دقيقة
المصيدة هذه موجودة في عصابات مشابهة في كل بلدان العالم. أيها المدفوعون للوهم والسراب، أحسن الله عزائكم في إيمانكم. "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن".

حرب الغرائز - هي من حروب الشيطان وهي دافع أول جريمة قتل في تأريخ البشرية.

لذلك كانت الشياطين الأخرى تحترف توفير وتأمين أقذار الفحشاء والمنكر في أجواء مرخصة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
جزى الله من كان سببًا في إسلامه خير الجزاء.
واضح*** وصريح***
جزى الله من كان سببًا في إسلامه خير الجزاء.
واضح*** وصريح***
جزى الله من كان سببًا في إسلامه خير الجزاء.
ابو رياض الحربي
روح يابو رمصان غن ودندن انت ناجح وبقوة على كذا الناجح محارب روح يابرنس
واضح*** وصريح***
جزى الله من كان سببًا في إسلامه خير الجزاء.

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