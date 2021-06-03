مدير عربي يتعرض للضرب والسرقة بسبب "صورة امرأة"

أبوظبي (صدى):
وقع مدير عربي في الإمارات ضحية لعصابة أفريقية استدرجته بصورة مغرية لامرأة فائقة الجمال.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما استخدم المدير تطبيق تعارف يسمى "ميت مي"، حيث جذبته فتاة أدعت أنها أوروبية وأرسلت له صور لها، ورقمين للتواصل معها هاتفيا.
وأعجب المدير بها، واتفق معها على لقائها في أحد الفنادق، وعندما ذهب في الموعد المحدد لم يجد الفتاة، وأدرك حينها أنه وقع ضحية لعصابة استدرجته بصورة.
وقام المتهمون بالاعتداء عليه، وسرقة 4 آلاف درهم نقداً وأجبروه على الإفصاح عن كلمة السر لبطاقته البنكية وسحبوا منها 30 ألف درهم على دفعتين ثم هربوا.
وأبلغ الضحية شرطة دبي عن الواقعة، موضحا أن العصابة مكونة من 3 سيدات و3 رجال، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط اثنين من المتهمين وأحالتهما إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهما بتهمة ارتكاب جنايتي السرقة بالإكراه والحجز غير القانوني.