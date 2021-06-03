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بالفيديو.. ميريام فارس تتحدث عن معاناة العزل أثناء اشتباه إصابتها بفيروس كورونا

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. ميريام فارس تتحدث عن معاناة العزل أثناء اشتباه إصابتها بفيروس كورونا

بيروت (صدى):
تحدثت الفنانة ميريام فارس عن معاناتها فترة العزل بعد إصابتها بـ "الزكام" لمدة أسبوع خوفًا من الاشتباه بمرض كورونا وامتناعها عن الاختلاط بنجلها الأكبر "جايدن".

وقالت "ميريام" خلال فيلمها الوثائقي "الرحلة": "زكمت واترعبت كتير ولقيت نفسي دخلت على الأوضة وقفلت عليّا الباب وما طلعت منه".

وتابعت: "أنا أخر بني آدمة كنت أتوقع أعيش هذه التجربة.. كان ابني الأكبر يصرخ خارج باب الغرفة من أجل رؤيتي وأرد عليه شوي وبفتحلك بحبك كتير".

وعرض الفيلم أيضًا لحظة خضوع "ميريام" لاختبار فيروس كورونا في منزلها وظهور نتيجة فحصها سلبية، وعلقت قائلة: "لحظة طلع الاختبار سلبي حسيت أني أحب ألعب كل اللعب مع جايدن مع أني كنت بالثامن وثقلت حركتي".

 

ويدور الفيلم الوثائقي "الرحلة" لميريام فارس عن معاناة عاشتها منذ بداية تفشي فيروس "كورونا" وحتى انعزالها بسبب خوفها على أولادها.

 

ميريام فارس
كورونا
فيلم وثائقي
العزل الصحي
فيلم الرحلة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128713
منذ 50 دقيقة
الله يكفينا الشر ..

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
جزى الله من كان سببًا في إسلامه خير الجزاء.
واضح*** وصريح***
جزى الله من كان سببًا في إسلامه خير الجزاء.
واضح*** وصريح***
جزى الله من كان سببًا في إسلامه خير الجزاء.
ابو رياض الحربي
روح يابو رمصان غن ودندن انت ناجح وبقوة على كذا الناجح محارب روح يابرنس
واضح*** وصريح***
جزى الله من كان سببًا في إسلامه خير الجزاء.

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