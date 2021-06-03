بنادي الرس في ختام بطولة الممتاز لكرة الهدف

عبدالله الغامدي (صدى):
يلتق. يوم غدٍ الجمعة في الصالة الرياضية بمدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة ناديا الباحة والرس لذوي الإعاقة بعد صلاة العصر مباشرة في ختام بطولة دوري الممتاز لكرة الهدف( الإعاقة البصرية).
وتأتي هذه البطولة التي ينظمها نادي ذوي الإعاقة بالباحة بمشاركة ثمانية أندية على مستوى المملكة، وأشار رئيس نادي الباحة لذوي الإعاقة الأستاذ علي بن صالح الشيخ بأن نادي الباحه حقق فوزه الأول على نظيره نادي القصيم بنتيجة 10 / 0 كما حقق فوزا ثمينا في المباراة الثانية على نظيره نادي الرياض بنتيجة 7 / 2 كما فاز في التجمع السابق على أندية الشرقية والأحساء وعسير ونجران، وتأتي هذه المسابقات في إطار بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف لأندية ذوي الإعاقة على مستوى المملكة.