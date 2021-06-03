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بالفيديو .. المملكة تسجل نجاح أول عملية زراعة جهاز محفز للمثانة لـ"طفلة"

منذ 14 دقيقة
1293
بالفيديو .. المملكة تسجل نجاح أول عملية زراعة جهاز محفز للمثانة لـ"طفلة"

جدة (صدى):
حقق فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز نجاح أول عملية تتم على مستوى العالم، لجهاز محفز للمثانة لطفلة عن طريق أعصاب الساق.

وذكرت مي بانخر، استشارية جراحة الكلى والمسالك البولية، أن تحفيز المثانة يتم فيه إعادة برمجة وتشغيل العصب بشكل صحيح يُمكن المريض من إطلاق البول.

وأضافت أن مثل هذه العملية يتم إجراءها للمرضى البالغين، إلا أن أطباء المملكة أجروا هذه العملية لأول مرة على مستوى العالم لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات.

وأكدت أن الحالة الصحية للطفلة جيدة، وأصبحت تتحكم في البول والبراز، كما تمارس حياتها بشكل طبيعي.

المملكة
الإمارات
مستشفى الملك عبدالعزيز
مسالك بولية
جهاز محفز للمثانة

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