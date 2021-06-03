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شاب خليجي يحتفل بزفافه من مغربية
منذ 4 ساعات
3396
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التعليقات
جاسم
عدد التعليقات : 406
منذ ساعتين
الحين رايح للمغرب ما نقيت الا هالدبه صحيح انك مضيع الطاسه انت عندها مثل العصفور والله يعينك مثل اللي مركب بعير في ددسن هههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 80525
منذ 5 دقائق
هههههههههههههههههههههههه مغطى وجهه المهم الف مبروك
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ع. س. ع
ههههههه ضحك على الجمهور،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية 😪
د محمد ماجد بخش
المصيدة هذه موجودة في عصابات مشابهة في كل بلدان العالم. أيها المدفوعون للوهم والسراب، أحسن الله عزائكم في إيمانكم. "لا يزني الزاني حين يزني...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها
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