منتخب الإمارات يسحق مرمى ماليزيا برباعية

ماجد محمد (صدى):
تمكن منتخب الإمارات، اليوم، من التغلب على نظيره الماليزي في المباراة التي أقيمت بينهما بأربعة أهداف دون رد، وذلك ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم 2022، وكأس الأمم الآسيوية 2023.
وشهد الشوط الأول تقدم الإمارات بهدف عبر اللاعب علي مبخوت، وتمكن فابيو دي ليمامن تسديد الهدف الثاني في الدقيقة 83.
وتمكن الثنائي من التسجيل مرة أخرى، في الدقيقتين الأولى والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وبهذه النتيجة يحصد منتخب الإمارات المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، بفارق الأهداف أمام منتخبي تايلاند وماليزيا، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، المتساويين معه في نفس الرصيد بعد خوضهما 6 لقاءات.