بالفيديو.. خالد مقداد: توقفت أجهزة جسمي وشفائي كان معجزة

عمان (صدى):
تحدث الإعلامي الأردني خالد مقداد، مؤسس قنوات طيور الجنة، عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة التي تعرض لها جراء إصابته بفيروس كورونا.
وقال "مقداد" خلال لقائه ببرنامج "عالسيف" المذاع على قناة "atv" الكويتية: "قبل رمضان بأيام ذهبت برفقة ابني المعتصم لشراء زينة رمضان، وخلال عودتهما شعر بارتفاع في درجة الحرارة، وبطء شديد في الحركة".
وتابع: "في اليوم التالي لم أستطيع التنفس وتم نقلى للمستشفى ومع تدهور حالتي الصحية تم نقلي للعناية المركزة، وكنت قريبًا جدًا من الموت بسبب توقف أجهزة جسمي وأعتبر الأطباء شفائي معجزة".
يُذكر أن عائلة "مقداد" كانت قد أعلنت عن إصابته بفيروس "كورونا" في إبريل الماضي حيث أدت لتدهور حالته الصحية ونقل على إثرها إلى العناية المركزة.