بالصور.. مواصفات سيارة "آي إكس درايف" الكهربائية

واشنطن (صدى):
أزاحت شركة "بي إم دبليو" الستار عن تفاصيل ومواصفات سيارتها الكهربائية الرياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم "آي إكس" 2022 IX، التي تم الكشف عنها في نوفمبر.
وتتضمن مواصفات إصدار "إكس درايف50" الذي سيطرح في الولايات المتحدة أنها ستعمل بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 516 حصانًا ويقدر مداه بالشحنة الواحدة عند 300 ميل.
وتزعم الشركة أن السيارة يمكنها التسارع إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 4.6 ثانية حيث ستتوفر بنسخة رياضية أكثر "آي إكس إم60" التي لم تكشف عن تفاصيلها سوى قوتها التي تزيد على 600 حصان.
تجدر الإشارة إلى أن السيارة ستصل إلى الولايات المتحدة في الربع الأول من العام المقبل بسعر يبدأ من 84.19 ألف دولار.