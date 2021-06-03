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بالصور.. مواصفات سيارة "آي إكس درايف" الكهربائية

منذ 4 ساعات
1507
بالصور.. مواصفات سيارة "آي إكس درايف" الكهربائية

واشنطن (صدى):
أزاحت شركة "بي إم دبليو" الستار عن تفاصيل ومواصفات سيارتها الكهربائية الرياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم "آي إكس" 2022 IX، التي تم الكشف عنها في نوفمبر.

وتتضمن مواصفات إصدار "إكس درايف50" الذي سيطرح في الولايات المتحدة أنها ستعمل بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 516 حصانًا ويقدر مداه بالشحنة الواحدة عند 300 ميل.

وتزعم الشركة أن السيارة يمكنها التسارع إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 4.6 ثانية حيث ستتوفر بنسخة رياضية أكثر "آي إكس إم60" التي لم تكشف عن تفاصيلها سوى قوتها التي تزيد على 600 حصان.

تجدر الإشارة إلى أن السيارة ستصل إلى الولايات المتحدة في الربع الأول من العام المقبل بسعر يبدأ من 84.19 ألف دولار.

 

الولايات المتحدة
سيارات رياضية
السيارة الكهربائية
شركة بي إم دبليو
إكس درايف50

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ههههههه ضحك على الجمهور،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية 😪
د محمد ماجد بخش
المصيدة هذه موجودة في عصابات مشابهة في كل بلدان العالم. أيها المدفوعون للوهم والسراب، أحسن الله عزائكم في إيمانكم. "لا يزني الزاني حين يزني...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها

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