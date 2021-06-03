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انطلاق المحفل الثاني لسباقات الخيل على درع رجل الأعمال "صالح طيشان"

منذ 16 ساعة
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انطلاق المحفل الثاني لسباقات الخيل على درع رجل الأعمال "صالح طيشان"

عبدالله الغامدي (صدى):
شهد ميدان فروسية العقيق بمنطقة الباحة اليوم الخميس، محفل الفروسية لسباق الخيل الثاني للعام الحالي على درع مجموعة شركات صالح سعيد طيشان وأولاده ضمن فعاليات مهرجان صيف محافظة العقيق 42 برعاية سعادة محافظ العقيق الأستاذ سالم بن مسير بن طواله، وحضور رجل الأعمال صالح بن سعيد بن طيشان، وعدد من رجال الأعمال ومحبي الخيل وذلك بميدان فروسية العقيق بالباحة.

وانقسم سباق الخيل إلى شوطين، الأول مفتوح الدرجات للخيل العربية الأصيلة على مسافة 1400 متراً، والثاني مفتوح الدرجات لخيل الانتاج المحلية بعمر ثلاث سنوات فأعلى على مسافة 2000 متر، حيث حقق الجواد فواز آل سعيد للمالك إسطبل نايف الرويس المركز الأول في الشوط الأول، والجواد أبن الوطن للمالك إسطبل فال العز المركز الثاني ، والمركز الثالث للجواد غزوان الخالدية للمالك إسطبل بندر آل حثلين, والمركز الرابع للجواد وافي للمالك إسطبل عبدالعزيز الواصل، فيما حقق المركز الأول في الشوط الثاني الجواد مخبور للمالك إسطبل حمد المري المركز الأول في الشوط الأول، والجواد المفتي للمالك إسطبل عبدالله التويجري المركز الثاني ، والمركز الثالث للجواد أخو صعبه للمالك إسطبل فال العز، والمركز الرابع للجواد ثنوى الزريق للمالك إسطبل مطلق الزريق.

وفي ختام السباق كرّم سعادة محافظ العقيق الأستاذ سالم بن مسير بن طواله ورجل الأعمال الشيخ سعيد بن صالح بن طيشان الفائزين في المحفل الثاني لسباقات الخيل للعام الحالي.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ههههههه ضحك على الجمهور،،، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية 😪
د محمد ماجد بخش
المصيدة هذه موجودة في عصابات مشابهة في كل بلدان العالم. أيها المدفوعون للوهم والسراب، أحسن الله عزائكم في إيمانكم. "لا يزني الزاني حين يزني...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها

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