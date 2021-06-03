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لقطات من إعصار هائل
منذ 6 ساعات
1415
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128713
منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. اعتقد هذا معصير قوي وليس اعصاار ، الإعصار اشد من كذا ..
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ع. س. ع
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لا يعرفني بها
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