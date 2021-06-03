قضايا وأزمات محمد رمضان عقب قرار التحفظ على أمواله

القاهرة (صدى):
شهد الفنان المصري محمد رمضان العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة وهو الأمر الذي أثار الجدل بين الجماهير خاصة بعد إعلانه صباح اليوم عن تحفظ الدولة على أمواله.
تطبيع "نمبر وان" مع إسرائيل
بدأت أزمات محمد رمضان بإثارته غضب الجناهير بسبب واقعة "التطبيع" وظهور في دبي وهو برفقة أحد فناني إسرائيل وهو الأمر الذي أثار حفيظة الوطن العربي.
وفتحت نقابة المهن التمثيلية التحقيق آنذاك مع "رمضان" بشأن تلك الواقعة وإيقاف مسلسله "موسى" إلا أنه تم حفظ التحقيق بعد ذلك وعاد لاستكمال تصوير "موسى".
وانتهت الأزمة آنذاك بتأكيد "نمبر وان" أنه لم يكن يعلم بهوية الشخص الذي التقط الصورة معه في دبي ولم يكن على معرفة بأنه اسرائيلي الجنسية.
أزمة "رمضان" مع الطيار أشرف أبو اليسر
أما أزمته الأخيرة والتي أشعلت الجدل هى أزمته مع التيار الراحل أشرف أبواليسر بسبب فصل الأخير من عمله لنشر "رمضان" صورة له داخل كابينة القيادة الخاصة بالطائرة أثناء تواجدة مع "اليسر".
ولجأ "أبواليسر" للقضاء لرفع قضية تعويض وبالفعل تم الحكم لصالحه بتغريم "رمضان"20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجنى عليه الطيار أشرف سعد محمد أبواليسر.
وكان محمد رمضان قد أعلن صباح عن تلقيه اتصال هاتفي من مسؤولي أحد البنوك لإبلاغه بأن الجهات المعنية في الدولة أصدرت قرارًا بالتحفظ على أمواله.