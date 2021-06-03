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وزير المالية : إدارة وتمويل البنية التحتية ستكون للقطاع الخاص

منذ 12 دقيقة
1311
وزير المالية : إدارة وتمويل البنية التحتية ستكون للقطاع الخاص

الرياض (صدى):
قال وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، إن الوزارة تتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية، والخدمات الصحية، وشبكات النقل في المدن والمباني المدرسية، وخدمات المطارات وتحلية المياه.

وأكد، خلال كلمته في مؤتمر حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين الذي عقد اليوم، أن الفجوة التمويل للبنية التحتية تتطلب بذل المزيد من الجهود.

ولفت إلى أن الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية هدفه ضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة بما يقلل من استخدام المواد والطاقة مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين والعالم أجمع.

وأبان أن المملكة أعلنت مؤخراً عن خطة خصخصة تتضمن تحديد 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، تشمل مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ونوه بأن الوزارة تستهدف تأمين نحو 55 مليار دولار أمريكي من خطة الخصخصة، منها 16.5 مليار دولار أمريكي على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص".

الوسم

القطاع الخاص
وزير المالية
الخصخصة
مجموعة العشرين
محمد بن عبدالله الجدعان

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أحدث التعليقات

برنس
قلعتكم من جرف لدحديرا يارب
برنس
قلعتكم من جرف لدحديرا يارب
Ali
مشعل والا مشاعل نرى فتاة في صورة رجل أو مسترجله بالأصح اهم شي العود بجنبها نسأل الله السلامه والعافيه
برنس
😂😂😂😂شف الاظافر حياه
مغابش
انا حاط لطمه وتحتها كمامة بعد 😎🤪

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