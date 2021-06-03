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بالفيديو.. الأمين العام للأمم المتحدة يشكر المملكة على دعمها مبادرة الرياض لمكافحة الفساد

منذ 16 دقيقة
1304
بالفيديو.. الأمين العام للأمم المتحدة يشكر المملكة على دعمها مبادرة الرياض لمكافحة الفساد

الرياض (صدى):
قدم أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الشكر لحكومة المملكة على جهودها في إنشاء شبكة عمليات عالمية لمكافحة الفساد.

وقال "أنطونيو" خلال تدشين مبادرة الرياض: "الفساد جريمة خطيرة فهو يعني سرقة المليارات من الشعوب في جميع أنحاء العالم وبخاصة من تلك المجتمعات الأشد حاجة والتي تحتاج إلى التنمية".

وتابع: "إن وضع حد للإفلات من العقاب على جرائم الفساد واستعادة الأصول المسروقة إلى أصحابها، يمثلان خطوة مهمة نحو عقد اجتماعي جديد".

وأضاف: "أشكر حكومة المملكة العربية السعودية على تمويل مبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن تدشين "مبادرة الرياض" لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، والتي تؤسس لمنصة عالمية تربط بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم.

الأمم المتحدة
مكافحة الفساد
أنطونيو غوتيريش
مبادرة الرياض
جرائم الفساد

التعليقات

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أحدث التعليقات

برنس
قلعتكم من جرف لدحديرا يارب
برنس
قلعتكم من جرف لدحديرا يارب
Ali
مشعل والا مشاعل نرى فتاة في صورة رجل أو مسترجله بالأصح اهم شي العود بجنبها نسأل الله السلامه والعافيه
برنس
😂😂😂😂شف الاظافر حياه
مغابش
انا حاط لطمه وتحتها كمامة بعد 😎🤪

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