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ضبط 29 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

منذ 49 دقيقة
1496
ضبط 29 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

بريدة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأنه -بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية- تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (29) شخصاً بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين ، أو بهما معًا, وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

شرطة القصيم
الحجر الصحي
جائحة كورونا
المقدم بدر السحيباني
تعليمات العزل

التعليقات

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أحدث التعليقات

برنس
قلعتكم من جرف لدحديرا يارب
برنس
قلعتكم من جرف لدحديرا يارب
Ali
مشعل والا مشاعل نرى فتاة في صورة رجل أو مسترجله بالأصح اهم شي العود بجنبها نسأل الله السلامه والعافيه
برنس
😂😂😂😂شف الاظافر حياه
مغابش
انا حاط لطمه وتحتها كمامة بعد 😎🤪

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