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بالصور.. "شاموسكا" يؤدي الصلاة مع رئيس نادي الفيصلي

منذ 36 دقيقة
2054
بالصور.. "شاموسكا" يؤدي الصلاة مع رئيس نادي الفيصلي

نواف السالم (صدى):
وثقت بعض الصور تأدية مدرب الفيصلي السابق والشباب حاليًا "شاموسكا" الصلاة مع رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج.

ولاقت الصور رواجًا كبيرًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" كما حصدت تفاعل كبير من قبل المتابعين.

وعلق "متابع" قائلاً: "شيء يثلج الصدر تشوف شخص يتعلّم دين الاسلام ويسعى للدخول فيه .. الله يهدي قلبه للإيمان ويثبته".

فيما كتبت "متابعة": "فتح الله عليه وثبته على دينه، وجزى الله من كان سببًا في إسلامه خير الجزاء.. هذه دعوة مُلحة للتخلق بأخلاق الإسلام في تعاملاتنا وكآفة شؤون حياتنا لنكون سببًا في نشر كلمة الله بين الناس".

 

تويتر
نادي الشباب
نادي الفيصلي
فهد المدلج
شاموسكا

التعليقات

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أحدث التعليقات

برنس
قلعتكم من جرف لدحديرا يارب
برنس
قلعتكم من جرف لدحديرا يارب
Ali
مشعل والا مشاعل نرى فتاة في صورة رجل أو مسترجله بالأصح اهم شي العود بجنبها نسأل الله السلامه والعافيه
برنس
😂😂😂😂شف الاظافر حياه
مغابش
انا حاط لطمه وتحتها كمامة بعد 😎🤪

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