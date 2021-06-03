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"بنك cib": لم نعلن رسميًا أي اجراء تجاه أموال محمد رمضان

منذ 9 دقائق
192
"بنك cib": لم نعلن رسميًا أي اجراء تجاه أموال محمد رمضان

القاهرة (صدى):
ذكرت تقارير صحفية أن بنك cib الذى أبلغ الفنان محمد رمضان عن صدور قرار بالتحفظ على أمواله أعلن أن مازال يبحث في قوائم العملاء المتحفظ على أموالهم عن اسم الفنان.

وأكد مصدر مسؤول في البنك، وفقا لـ"صحيفة المصري اليوم"، أن البنك لم يعلن رسميا عن أي اجراء تجاه أموال محمد رمضان.

وأضاف أن البنك لا يزال يبحث عن اسم محمد رمضان سواء بالاسم الفني أو غيره للتأكد من القائمة، مؤكدة أن الجهات المعنية لم تبلغ البنك بما ذكره الفنان محمد رمضان.

يذكر أن الفنان المصري، طل على جمهوره مساء اليوم، بمقطع فيديو على حسابه في موقع "إنستجرام"، معلنا من خلاله أن الدولة تحفظت على أمواله.

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إنستجرام”
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أحدث التعليقات

محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويهلك الحوثيين على ايديكم .. آمين ..
ابو محمد
هههههههه ايش دخل الهلال... الهلال مو فاضي للمهاترات

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