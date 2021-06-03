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لجنة الانضباط ترصد 23 مخالفة للأندية لعدم ارتداء الكمامات

منذ 25 دقيقة
2887
لجنة الانضباط ترصد 23 مخالفة للأندية لعدم ارتداء الكمامات

طلال الغامدي (صدى):
كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، عن القرارات الانضباطية التي اتخذتها على ضوء مباريات الأسبوع الأخير من الموسم الرياضي.

ورصدت اللجنة 23 مخالفة لعدم ارتداء "الكمامات" وعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية خلال تنظيم اللقاءات.

وبلغ إجمالي الغرامات التي تم رفضها 24.750 ريال، السواد الأعظم منها على أفراد فريق الفيصلي الذي بلغ عددهم 9.

أما الهلال فيأتي ثانياً من حيث المخالفات بـ8، ثم الشباب والوحدة بمخالفتين، وواحدة على كل من الاتفاق والاتحاد.

أما الحالات الـ 17 فتأتي موزعة بين عناصر الهلال والفيصلي، خلال احتفالات الجانبين بالفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لجنة الانضباط
الشباب
الوحدة
الهلال
الفيصلي
الاتحاد السعودي لكرة القدم
الكمامات
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الاجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه انخرش ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو يزيد
هذا الاعلام محسوب عليكم يا ع.س.ع.خبزك ياالرفلاكليه
ابو يزيد
هذا الاعلام محسوب عليكم يا ع.س.ع.خبزك ياالرفلاكليه

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