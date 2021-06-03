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أمانة الجوف توقع 13 عقداً استثمارياً بقيمة اجمالية تتجاوز 40 مليون ريال

منذ 13 ساعة
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أمانة الجوف توقع 13 عقداً استثمارياً بقيمة اجمالية تتجاوز 40 مليون ريال

فاطمة صالح (صدى):
وقع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان 13 عقدا استثماريا لأنشطة نوعية مختلفة، مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية والمستثمرين، بقيمة إجمالية تجاوزت 40 مليون ريال، ضمن جهود الأمانة المستمرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في المنطقة.

وأوضح مدير عام الإستثمار المهندس عامر السالم أن العقود شملت إنشاء وتشغيل مدينة ترفيهية متكاملة بمساحة تتجاوز 70 ألف م2 وإجمالي قيمة عقد تتجاوز 7 ملايين ريال.

كما تضمنت العقود مجمع تجاري ترفيهي ( Strip Mall ) بمساحة 14.000 م2، وإنشاء فندق بمساحة 7000 م2، إلى جانب العديد من الفرص الاستثمارية النوعية التي تم ترسيتها وتوقيع عقودها لأنشطة مختلفة من لوحات دعائية متنوعة وعدة مطاعم فاخرة وسوق خضار ومواقع لتأجير الدراجات وأكشاك وغيرها.

من جانبه أكد أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان حرص الأمانة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المجال البلدي واستقطاب الاستثمارات وطرح الفرص التي تزخر بها المنطقة للمستثمرين والمؤسسات الوطنية، للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة للمستفيدين، وفقا لتوجيهات سمو أمير الجوف، وضمن أهداف وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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أحدث التعليقات

محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويهلك الحوثيين على ايديكم .. آمين ..
ابو محمد
هههههههه ايش دخل الهلال... الهلال مو فاضي للمهاترات
رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!

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