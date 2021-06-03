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بالفيديو.. مشاعل القحطاني تنهار باكية بعد سؤالها عن والداتها

منذ ساعة
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بالفيديو.. مشاعل القحطاني تنهار باكية بعد سؤالها عن والداتها

أميرة خالد (صدى):
أثارت التيك توكر مشاعل القحطاني الجدل بسبب انهيارها في "بث مباشر" بعد سؤالها عن والداتها وتحدثها بطريقة غير لائقة عنها منساقة وراء شعارات التحريض الممنهجة للتمرد على الأسرة والعادات والتقاليد.

وردت "مشاعل" على تساؤل المتابعين قائلة: "ما سوتلي شي ولا صرفت عليا .. لا تعطيني فلوس ما تعطيني شئ"، لتثير استياء المتابعين من أسبابها التي دفعتها للقطيعة مع أمها متجاهلة تعاليم الدين الإسلامي.

وانتقد المتابعين رد "مشاعل"، وقالت "متابعة": "من رأيتموه ينسى فضل أمه وأبيه أو يسيء إليهما، ولو بكلمة فلا تثقوا به، ولا تعتمدوا عليه، لأنكم مهما أحسنتم إليه، فلن تولوه معشار ما أولته أمه أو أبيه، فإذا نسي فضل أمه أو أبيه وجحدها، فهل تأملون أن يذكر فضلكم، ويحفظ معروفكم".

فيما قالت "متابعة" أخرى: " مهما كانت الام قاسيه احترامها واجب.. غصب مو طيب.. الجنة تحت أقدام الامهات.. المواقف هذي يبيلها صبر ودعاء وقرب إلى الله".

العادات والتقاليد
مشاعل القحطاني
التيك توك

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أحدث التعليقات

محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
محمد آل جربوع
ممكن أبوهم يعمل معاه مستخدم / سائق الخ وحبو الاستفادة من الهدية على مستوى المملكة العربية السعودية
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويهلك الحوثيين على ايديكم .. آمين ..
ابو محمد
هههههههه ايش دخل الهلال... الهلال مو فاضي للمهاترات
رااايق
ليه أنت فاكر نفسك ( سعد الشاذلي ) القائد الحقيقي لحرب أكتوبر ***!!!!

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